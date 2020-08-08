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Зидан впервые вылетел из Лиги чемпионов в качестве главного тренера

00:31
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP

«Реал» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы проиграли «Манчестер Сити» по сумме двух игр — 1:2, 1:2. Это первый вылет команды из главного еврокубкового турнира под руководством Зинедина Зидана.

Француз возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив Рафаэля Бенитеса. В том же году он впервые выиграл с мадридским клубом первую Лигу чемпионов. Год спустя Зидан повторил успех, а еще через год победил в Лиге чемпионов третий раз подряд, после чего покинул клуб.

В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал», но мадридцы на тот момент уже вылетели из Лиги чемпионов без него, уступив «Аяксу» в 1/8 финала (1:2, 1:4).

Манчестер Сити — Реал

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