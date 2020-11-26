Зидан считает, что Васкес продлит контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в матче 4-го тура Лиги чемпионов над «Интером» (2:0) заявил, что полузащитник Лукас Васкес продлит контракт с клубом.

«Васкес своей игрой приносит очень много пользы клубу. Сейчас такое сложное время, что у каждого есть возможность себя показать. Новый контракт? Я спокоен, уверен, он примет предложение и продлит контракт с «Реалом», — цитирует Зидана Movistar+.

В нынешнем сезоне ла лиги 29-летний испанец провел 6 матчей и отличился голевой передачей. Действующее соглашение Васкеса с мадридцами истекает следующим летом.