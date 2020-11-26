Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Зидан считает, что Васкес продлит контракт с «Реалом»

08:09
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в матче 4-го тура Лиги чемпионов над «Интером» (2:0) заявил, что полузащитник Лукас Васкес продлит контракт с клубом.

«Васкес своей игрой приносит очень много пользы клубу. Сейчас такое сложное время, что у каждого есть возможность себя показать. Новый контракт? Я спокоен, уверен, он примет предложение и продлит контракт с «Реалом», — цитирует Зидана Movistar+.

В нынешнем сезоне ла лиги 29-летний испанец провел 6 матчей и отличился голевой передачей. Действующее соглашение Васкеса с мадридцами истекает следующим летом.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25560
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир