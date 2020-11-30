Зидан считает, что матч с «Шахтером» для «Реала» сродни финалу
19:53
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Шахтера».
«Все зависит от нас, осталось два финала, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Будущие соперники довольно неплохие. Завтрашний матч — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день».
Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
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