Зидан считает «Аталанту» очень сильным соперником

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны смотреть на себя и хорошо подготовиться к игре, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 23 февраля. — У нас очень сильный соперник, и нужно постараться победить его. Мы хорошо готовы к этому матчу. Нам нужно надежно действовать в защите и создавать моменты в атаке.

Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что «Аталанта» — команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре — мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически".

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.