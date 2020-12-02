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Зидан с оптимизмом смотрит на перспективы «Реала» в Лиге чемпионов

00:14
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов оценил перспективы своей команды на выход из группы.

«Я оптимист, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы в сложной ситуации, но должны полагаться на свой характер и честь. Жаль, что результат такой, мы не заслуживали поражения. Сейчас просто надо верить».

В составе победителей забивали Дентинью и Манор Соломон. Ранее «королевский клуб» уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате Испании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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