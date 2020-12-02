Зидан с оптимизмом смотрит на перспективы «Реала» в Лиге чемпионов
00:14
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов оценил перспективы своей команды на выход из группы.
«Я оптимист, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы в сложной ситуации, но должны полагаться на свой характер и честь. Жаль, что результат такой, мы не заслуживали поражения. Сейчас просто надо верить».
В составе победителей забивали Дентинью и Манор Соломон. Ранее «королевский клуб» уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате Испании.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
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