Зидан рассказал о задачах «Реала» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече.

Не будем расходовать свои ресурсы впустую. «Реал» всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в играх с «Ливерпулем» и «Барселоной», но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.

Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда готова, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.