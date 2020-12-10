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Зидан рад, что «Реал» вышел в плей-офф с первого места

05:19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над менхенгладбахской «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил важность первого места в группе. Мадридская команда впервые сделала это при французском специалисте.

— Мы ставили перед собой задачу занять первое место в группе и справились с ней, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Команда здорово играла с первой и до последней минуты. Было важно финишировать первыми в группе. «Реал» впервые добился этого со мной на посту главного тренера.

Реал — Боруссия М

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029456--real-madrid-vs-monchengladbach/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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