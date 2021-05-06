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Зидан признал, что «Челси» заслуженно обыграл «Реал»

00:54
Зинедин Зидан. Фото Twitter
Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2).

«Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть.

Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником «Челси» станет «Манчестер Сити».

 

Челси - Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры