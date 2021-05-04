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Зидан – об ответном матче «Реала» с «Челси» в полуфинале ЛЧ: «Мы должны отдать все силы. Грызть землю зубами»

21:25
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу предстоящего ответного матча с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

«У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Мы в полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему.  В футболе нет чудес. Должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.

Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так было в первом матче, так будет и завтра. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Ответная встреча состоится 5 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Челси - Реал

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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