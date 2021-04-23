Зидан – о возможном исключении «Реала» из еврокубков: «Абсурд. У нас есть право играть в Лиге чемпионов»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном исключении клуба из еврокубков в следующем сезоне.
23 апреля стало известно, что в УЕФА предлагают наказать «Ювентус» и «Реал» запретом выступать в еврокубках в сезоне-2021/22 из-за создания руководством клубов Суперлиги.
«Это абсурд. У нас есть право играть в Лиге чемпионов, и мы готовимся к этому», – цитирует Зидана Marca.
Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.
21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/04/23/6082a856268e3ef72b8b461a.html
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