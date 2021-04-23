Зидан – о возможном исключении «Реала» из еврокубков: «Абсурд. У нас есть право играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном исключении клуба из еврокубков в следующем сезоне.

23 апреля стало известно, что в УЕФА предлагают наказать «Ювентус» и «Реал» запретом выступать в еврокубках в сезоне-2021/22 из-за создания руководством клубов Суперлиги.

«Это абсурд. У нас есть право играть в Лиге чемпионов, и мы готовимся к этому», – цитирует Зидана Marca.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».