Зидан назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе одним из лучших игроков в мире, сообщает L'Equipe.

« То, что делает Кильян Мбаппе, неудивительно, — приводит слова Зидана L'Equipe. — Он один из лучших игроков в мире. Форвард доказывает это своей статистикой. Но в то же время надо понимать, что «Реал» будет играть с командой, а не с одним Мбаппе. Конечно, у него отличные игровые качества, мы будем уделять ему особое внимание».

«Реал» сыграет с «ПСЖ» 26 ноября в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде.

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