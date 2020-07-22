Известны четыре из семи команд, с кем чемпион России не встретится в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/21.

1 октября в Афинах на жеребьевке матчей этой стадии «Зенит» будет «посеян» и попадет в первую корзину. Компанию ему точно составят «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария».

К ним скоро должен добавиться чемпион Италии, которым наверняка станет «Ювентус». В конце августа определятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона. Они тоже войдут в число «маток».

Пока непонятно, в какой корзине окажется «Локомотив» — в третьей или четвертой.

Напомню, что это последний сезон, когда от России в еврокубках выступят шесть команд, две из которых попадут напрямую в Лигу чемпионов, а еще одна — в отборочный турнир. В евросезоне-2021/22 все будет намного хуже. Страна, занимающая седьмое место в рейтинге УЕФА, может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)