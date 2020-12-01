Зидан доволен Луниным и считает, что он готов играть

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доволен формой вратаря команды Андрея Лунина. Украинский голкипер этим летом вернулся в Мадрид из аренды и пока что не выходил на поле в официальных матчах.

— Я доволен им, — цитирует Marca Зидана. — Он справляется с командной динамикой, и мне нравится его работа. Он готов играть.

Лунин вошел в заявку «Реала» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера».