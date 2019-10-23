Зидан доволен игрой «Реала» в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан — о матче с «Галатасараем» (1:0) в Лиге чемпионов. Единственный мяч забил Тони Кроос.

— Я доволен всей командой, потому что нас много критиковали, но мы показали характер, хотя играть здесь непросто, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Важно побеждать, когда ты играешь каждые три дня. Сегодня мы были сосредоточены с самого начала. Мы очень хорошо начали, но после этого соперник создал два момента. Такое бывает.

Мы создали много моментов, и я хотел бы чтобы мы забили второй мяч или даже третий, потому что в таком случае соперники ослабили бы давление. Про 0:1 они до конца верили, что могут сравнять счет, но мы были сосредоточенными с первой минут до последней. Мы упорно работали и были сильны, что и принесло нам победу.