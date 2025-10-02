Кунде — о поражении от «ПСЖ»: «Они доказали, что являются чемпионами Европы»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Они были физически сильнее. Мы не смогли прессинговать так, как хотели. Думаю, именно этого нам не хватало сегодня вечером, и стоит отметить, что они показали очень хорошую игру. Мы разочарованы, но мы не были удивлены. Мы знали уровень этой команды. Это команда, полная уверенности в себе, в которой собраны игроки очень высокого уровня. Сегодня они доказали, что являются чемпионами Европы. У нас был сложный матч. Они просто были лучше сегодня вечером», — цитирует Кунде Canal Supporters.

В следующем туре Лиги чемпионов каталонцы на своем поле примут «Олимпиакос», парижане на выезде встретятся с «Байером». Оба матча пройдут 21 октября.