Журналист Доннини: «Сафонова можно поздравить с сухим матчем. Он не спасовал в нужный момент»

Журналист исторического футбольного журнала Guerin Sportivo Россано Доннини поделился с «СЭ» мнением о дебюте голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«ПСЖ» не произвел на меня впечатления в матче с «Жироной». Если бы не вопиющая ошибка голкипера гостей, они бы увезли из Парижа ничью. А вот ваш Сафонов в нужный момент не спасовал. Единственный раз, когда ему пришлось себя по-настоящему проявить, он сделал это уверенно. В целом мне показалось, что Сафонов чувствовал себя спокойно, хотя должен был испытывать волнение от своего дебюта. Его можно поздравить с сухим матчем, ну а дальше загадывать не будем», — сказал Доннини «СЭ».

25-летний Сафонов дебютировал за парижан в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0). Он вышел на игру в стартовом составе «ПСЖ» и сделал 1 сейв за матч.