Жунинью: «С «Зенитом» прежде не доводилось встречаться»
29 августа 2019, 23:47
Спортивный директор «Лиона» Жунинью прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
— Некоторые группы выглядят намного сложнее. Но наша кажется сбалансированной. Мы уже играли раньше с «Бенфикой». А вот с «Зенитом» прежде не доводилось встречаться, как и с «Лейпцигом».
Если мы наберем 9 очков из 9 возможных, но сделаем вескую заявку на успех. Я рад, что нам не выпал жребий встречаться с такими клубами как «Манчестер Сити» или «Барса». Но, если мы довольны этой группы, то такие же чувства должны испытывать и соперники. Надеюсь, что нам удастся проявить себя в этой Лиге чемпионов.
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира