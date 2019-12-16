Жунинью: «С «Ювентусом» «Лиону» будет тяжело. Но ничего не потеряно заранее»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью считает, что его команде достался очень сильный соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы сыграют с «Ювентусом».

— Конечно, это очень тяжелый жребий, — цитирует L'Equipe Жунинью. — У туринцев вторая лучшая защита в Лиге чемпионов. А в атаке у них Криштиану Роналду. «Ювентус» будет фаворитом. Но ничего не потеряно заранее.