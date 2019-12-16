Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жунинью: «С «Ювентусом» «Лиону» будет тяжело. Но ничего не потеряно заранее»

14:36
Теги:

Спортивный директор «Лиона» Жунинью считает, что его команде достался очень сильный соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы сыграют с «Ювентусом».

— Конечно, это очень тяжелый жребий, — цитирует L'Equipe Жунинью. — У туринцев вторая лучшая защита в Лиге чемпионов. А в атаке у них Криштиану Роналду. «Ювентус» будет фаворитом. Но ничего не потеряно заранее.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир