Жунинью: «С «Ювентусом» «Лиону» будет тяжело. Но ничего не потеряно заранее»
14:36
Спортивный директор «Лиона» Жунинью считает, что его команде достался очень сильный соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы сыграют с «Ювентусом».
— Конечно, это очень тяжелый жребий, — цитирует L'Equipe Жунинью. — У туринцев вторая лучшая защита в Лиге чемпионов. А в атаке у них Криштиану Роналду. «Ювентус» будет фаворитом. Но ничего не потеряно заранее.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала
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