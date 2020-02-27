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Жунинью: «Никто не ожидал, что мы победим «Ювентус»

11:07
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

— Это почти идеальный вечер, — приводит слова Жунинью RMC Sport. - Конечно, никто не ожидал, что мы победим «Ювентус». Мы очень довольны победой, прежде всего идеальным первым таймом. Было очевидно, что туринцы будут сопротивляться после перерыва, потому что это очень сильная команда.

Это только первый матч, но это показывает, что у нас тоже есть качество и талант, на которые можно рассчитывать. Мы хотим пройти дальше в Лиге чемпионов.

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