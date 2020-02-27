Жунинью: «Никто не ожидал, что мы победим «Ювентус»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

— Это почти идеальный вечер, — приводит слова Жунинью RMC Sport. - Конечно, никто не ожидал, что мы победим «Ювентус». Мы очень довольны победой, прежде всего идеальным первым таймом. Было очевидно, что туринцы будут сопротивляться после перерыва, потому что это очень сильная команда.