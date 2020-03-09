Жозе Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» не будет моим единственным клубом без трофеев»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что его команде по силам пройти «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом домашнем матче «шпоры» проиграли со счетом 0:1.

— Мы попытаемся, нам нечего терять, — цитирует ВВС Моуринью. — Психологическая составляющая будет очень важна. Мы должны быть едины. Я верю в ребят и думаю, что мы можем победить. В первой части мы уступили, но есть вторая часть. Мы настроены позитивно. «Тоттенхэм» не будет единственным моим клубом, в котором я не получу трофеев. Я завоевывал их со всеми своими командами. Верю, что сделаю это и с «Тоттенхэмом».