Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не ожидал выхода "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов. "Красные" обыграли "Барселону" со счетом 4:0 после поражения на выезде 0:3.

– Я этого не ожидал, – цитирует A Bola Моуринью. – Но это показывает, что ничего невозможного нет. "Энфилд" – идеальное место, чтобы сделать нереальное возможным. Этот камбэк имеет имя: Юрген Клопп. Это не было ни философией, ни тактикой. Это было сердцем, душой, страстью, которые Юрген создал в этой команде.

Они рисковали закончить фантастический сезон без титулов, а теперь на шаг ближе к тому, чтобы стать чемпионами Европы. Юрген заслужил это. Его работа в "Ливерпуле" удивительна. Она отражает его боевой дух, его характер. Если у него нет игрока, он не жалуется. Если они играют по 50-60 матчей, они не жалуются. В отличие от других тренеров, которые жалуются на 35-40 матчей за сезон.