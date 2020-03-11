Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» допустил все те же ошибки"

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что его команда допустила те же ошибки, которые и анализировала ранее.

— Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков — они отдали все что могли.

Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть. Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации.