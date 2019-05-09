Жозе Моуринью: "Такое впечатление, что "Аякс" играл с "Тоттенхэмом" как с "Витессом"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал вылет "Аякса" из Лиги чемпионов. Голландский клуб дошел до полуфинала, где уступил "Тоттенхэму" (1:0, 2:3). Победный мяч лондонцы провели на 96-й минуте.

- Было впечатление, будто они играют в чемпионате Голландии против условного "Витесса". Или как будто это матч группового турнира, - цитирует beIN Sports Моуринью - "Аякс" заслуживает всяческих похвал за философию и манеру игры. Но футбол - командная игра, и в бою нужна стратегия, чтобы выигрывать особенные матчи. Иногда приходится отказываться от своей философии и даже идти против нее ради победы.