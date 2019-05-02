Португальский тренер Жозе Моуринью оценил игру форварда "Барселоны" Луиса Суареса в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0). Уругваец в этой игре забил один мяч, еще два в активе Лионеля Месси.

- Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своем имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за "Ливерпуль". Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, – этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов, - цитирует специалиста RT. - И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу.

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