Жозе Моуринью: «Предпочел бы проиграть «Баварии» 2:3 вместо 1:3»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Баварии»? в матче Лиги чемпионов (1:3) отметил, что собрал немало ценной информации. По мнению португальца, об игроках его команды можно сказать много хорошего.

— Хороший, важный матч для меня, но я не хочу рассуждать вслух о выводах, которые я сделаю, — цитирует персс-служба УЕФА Моуринью. — Собрал для себя немало ценной информации. В качестве примера могу привести то, что сегодня я многое узнал о Фойте, который до этого у меня ни разу не играл. За эти 90 минут я узнал о нем больше, чем за две-три недели внеигровой совместной работы.

Я предпочел бы победить или сыграть вничью. Или чтобы Сон забил в концовке и мы проиграли бы 2:3 вместо 1:3. Мы понимали, что этот матч важен для нас другим, но в то же время не хотели, чтобы негативный результат бросал на нас тень. Думаю, сегодня можно сказать хорошее о многих из наших парней.

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