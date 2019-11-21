Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, как относится к поражению клуба в финале Лиги чемпионов-2018/19.

— Я не знаю, потому что никогда не проигрывал в финале Лиги чемпионов, — цитрует Моуринью The Telegraph.

В финале Лиги чемпионов-2019 «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» уволило Покеттино, а затем назначило главным тренером Моуринью .