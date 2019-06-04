Жозе Моуринью: "Не могу назвать Клоппа сильнейшим тренером сезона"

Бывший тренер "Челси", "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Интера" Жозе Моуринью оценил работу главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. "Красные" выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0).

— Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед, - цитирует Моуринью RT. - Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр