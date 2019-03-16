Жозе Моуринью: "На "Баварию" было жалко смотреть"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал поражение "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Ливерпуля". Мюнхенцы дома проиграли со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

– На "Баварию" было жалко смотреть, – приводит Goal слова Моуринью. – Я думаю, что они прогибались при каждом удобным случаем. У "Баварии" было слишком большое расстояние между линиями. Левандовски был слишком одинок на поле, никакого давления в центре. Хамес Родригес полностью потерялся, он был не способен создать хоть какой-то прессинг, какую-либо между линиями или между тремя атакующими игроками. Я думаю, что это было действительно жалкое выступление "Баварии".

По сумме двух матчей в 1/4 финала прошел английский клуб.

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