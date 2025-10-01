Футбол
1 октября, 03:39

Моуринью: «Проблема не в поражении от «Челси», а в поражении от «Карабаха»»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью (в центре).
Фото Reuters

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Между матчами у нас было два дня, и мы не тренировались, а только восстанавливались. Одна из моих сильных сторон на поле, если так вообще можно выразиться, — это мои тренировки, но на них времени у нас не было. Сейчас продолжается период сильного давления на игроков, и перед этим матчем я просто сказал им, что есть поражения,.. а есть — поражения. Сегодняшнее может стать для них базой, поскольку отсюда мы могли вернуться и с ничьей, что было бы для них позитивно.

Проблема не в сегодняшнем поражении, а в поражении от «Карабаха». Даже после сегодняшнего три очка у нас должно было быть, и теперь нам где-то надо их добывать. Думаю, что сегодня мы сделали достаточно для того, чтобы взять одно очко, но все же не удалось. Наша команда обретает уверенность в себе. Мы старались. Этого оказалось недостаточно, но — ничего. Все равно впечатления — позитивные», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

«Челси» с тремя очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бенфика» идет на 30-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Челси» сыграет с «Аяксом» (22 октября), «Бенфика» встретится с «Ньюкаслом» (21 октября).

Нападающий &laquo;Галатасарая&raquo; Виктор Осимхен празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;.«Ливерпуль» провалился в Стамбуле, драма Хайкина, голевые шоу «Атлетико», «Баварии» и «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Челси
Жозе Моуринью
  • hant64

    Когда-то сам себя назвавший Особенным, ничего особенного из себя не представлявший, которому просто дико везло с командами, опять начал нести какой-то бред. Ждём, когда руководство Бенфики сможет догадаться, что Моуриньо уже давно физрук. Да, собственно, всегда им был, просто одно время был мотиватор хороший. А когда мотиватор в нём закончился, закончился и сам тренер Моуриньо.

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Через пару месяцев особенного переводчика выпрут и из Бенфики.

    01.10.2025

    • Педру Нету: «Челси» устоял, очень хорошо проведя игру с «Бенфикой»

    Альварес: «Надо продолжать в том же духе»

