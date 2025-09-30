Моуринью: «Я больше не «синий». Теперь я «красный» и хочу победить»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Челси» отметил, что рассчитывает на победу.

«Я больше не «синий». Теперь я «красный» и хочу победить. Конечно, я всегда буду «синим». Я часть истории этого клуба, а «Челси» — часть моей. Я помог этому клубу вырасти, а «Челси» помог вырасти мне. Когда я говорю, что я не «синий», я имею в виду работу, которую мне предстоит сделать здесь», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

Матч «Челси» — «Бенфика» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.