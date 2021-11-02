Жозе Фонте о матче с «Севильей»: «Нужно поймать удачу, которой нам не хватало»
Защитник «Лилля» Жозе Фонте рассказал об ожиданиях от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Будем получать от игры удовольствие, нужно найти наш командный блок, который у нас был, и поймать удачу, которой нам не хватало. Мы будем бегать, страдать и делать все, чтобы победить», — цитирует Фонте официальный сайт УЕФА.
Матч «Севилья» — «Лилль» состоится 2 ноября в Испании. Начало — в 23.00 (мск).
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