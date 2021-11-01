Жозе Фонте о матче с «Севильей»: «Лиллю» нужно поймать удачу»
Защитник «Лилля» Жозе Фонте поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.
«Надо получить от игры удовольствие, найти наш командный блок, который у нас был, - цитирует португальца сайт УЕФА. - Нужно поймать удачу, которой нам не хватало. Завтра мы будем бегать, страдать и делать все, чтобы победить».
Матч «Севилья – «Лилль» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032732--sevilla-vs-losc/
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