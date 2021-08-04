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Жорже Жезуш: «Временами «Спартак» играл в гандбол»

22:40
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат матча третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0).

«Мы полностью контролировали игру и могли забить больше. Временами соперник играл в гандбол. Принципиально ли мне было обыграть Виторию с его новой командой? Нет. Мы играли с ним много раз, иногда он побеждал, иногда я. Сегодня «Бенфика» победила «Спартак» и никак иначе.

Современный футбол таков, что одна тактика переходит в другую. Я не могу сказать как мы будем играть в следующем матче. Выбранная стратегия дала нам преимущество. После игры мы не общались с Виторией, разминулись. Некоторые игроки «Спартака» поздравили меня и наших игроков. Футбол тем и хорош, что всегда дает второй шанс, который будет у соперника в ответной игре», — сказал Жезуш.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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