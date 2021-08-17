Жорже Жезуш призвал игроков «Бенфики» не давать много пространства Гетце

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с ПСВ в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. В составе соперников он выделил Марио Гетце.

«Мы привыкли, что в Нидерландах всегда играют в атакующий футбол, - цитирует специалиста официальный сайт клуба 17 августа. - ПСВ играет именно так. Это сильная команда, у них много хороших атакующих игроков. Обе команды должны быть не здесь, а в групповом этапе Лиги чемпионов. Это команды с имиджем великих чемпионов.

Нас ждет очень агрессивный ПСВ с большим количеством талантливых игроков впереди, которые могут решать исход ситуаций. Один из них Марио Гетце – игрок сборной Германии, который играет как второй нападающий. Это очень сильный созидатель. Если мы дадим ему много пространства, то у нас будут проблемы. Я жду супер атакующего ПСВ».

Матч «Бенфика» - ПСВ состоится 18 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.