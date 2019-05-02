Защитник "Барселоны" Жорди Альба после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что Лионель Месси​ является уникальным игроком. По его словам, в команде каждый знает свою роль.

– Каждый в нашей команде знает свою роль, – цитирует пресс-служба УЕФА Альбу. – Месси не только забивает и раздает голевые передачи, он организует острые моменты. Уникальный игрок, и мы никогда не найдем кого-то другого с таким же уровнем мастерства. И если Месси пашет в обороне, то и все остальные обязаны делать то же самое.