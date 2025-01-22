Дэвид: «Тяжело проигрывать, но «Лилль» может гордиться своей игрой с «Ливерпулем»

Нападающий «Лилля» Жонатан Дэвид прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В сегодняшней игре можно найти много положительного. Мы забили гол и после красной карточки продолжили сражаться. Тяжело проигрывать, но мы можем гордиться своей игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

«Лилль» с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» с 7-ю победами в 7 играх лидирует в турнирной таблице.