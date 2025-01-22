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Дэвид: «Тяжело проигрывать, но «Лилль» может гордиться своей игрой с «Ливерпулем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жонатан Дэвид забил гол «Ливерпулю».
Фото Reuters

Нападающий «Лилля» Жонатан Дэвид прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В сегодняшней игре можно найти много положительного. Мы забили гол и после красной карточки продолжили сражаться. Тяжело проигрывать, но мы можем гордиться своей игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвида.

«Лилль» с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» с 7-ю победами в 7 играх лидирует в турнирной таблице.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес праздуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo; (5:4) 21&nbsp;января. Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
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