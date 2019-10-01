Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»

09:15

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.

— Сосредоточен на завтрашней игре, — подписал фото футболист.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 2567
Все опросы
Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир