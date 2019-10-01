Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
09:15
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
— Сосредоточен на завтрашней игре, — подписал фото футболист.
Focused ?? @championsleague game tomorrow! ???— Jo?o M?rio (@joaome17) September 30, 2019
Сосредоточен на завтрашней игре.
#Локомотив #fclm #fclokomotiv #team #ucl #championsleague pic.twitter.com/taQ5s6WTTv
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.
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