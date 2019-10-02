Жоау Мариу: «С соперником уровня «Атлетико» за ошибки дорого платишь»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о поражении от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Думаю, результат закономерен, учитывая против какого клуба мы играли. Если ты совершаешь ошибки в матчах с таким соперником, дорого платишь.

— У Смолова не очень получилась игра сегодня...

— Мы все старались, вся команда. Если проигрываешь, не приходится говорить об индивидуальных выступлениях. Жаль, что у нас не получилось.

— Если сравнить «Байер» и «Атлетико», это команды разного уровня?

— Да, совершенно разные команды. «Атлетико» — это суперкоманда, которая привыкла выступать в Лиге чемпионов. Против нее очень трудно играть.

— Поняли, за что получили желтую карточку?

— Нет, не понял! Нужно смотреть повторы. (Юлия Яковлева)

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