Жоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Клубам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Да, у меня с ним очень близкие отношения, мы друзья, — приводит слова португальца официальный сайт «Локо». — Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу — человек уже все всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.

— Скоро Роналду приедет в Черкизово в составе «Ювентуса». Будешь рад встрече с другом?

— Да, последний раз мы пересекались в серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся! (смеется).

— Что нужно, чтобы остановить Роналду?

— Его невозможно остановить! Таких способов просто нет. Поверьте моему опыту: я играл с ним очень много. Но, как и у любого футболиста, у него есть более удачные и менее удачные дни. Надеемся, что наш матч выпадет на неудачный для него день! Роналду обычно очень активен и заметен на поле, но даже если что-то идет не так и его не видно все 90 минут — это не значит, что в последнюю добавленную секунду он не создаст себе момент и не забьет. Нам нельзя расслабляться.