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Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть с «Локомотивом» в Лигу чемпионов

14:38
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что его команде по силам вновь попасть в Лигу чемпионов.в

— Я хочу быть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» в следующем сезоне, — рассказала Мариу в интервью клубному телевидению — Думаю, что мы можем достичь этой цели. Мы начали сезон очень хорошо. Жду, что во второй части сезона команда покажет свою лучшую игру. Мы совершенно точно можем вернуться в Лигу чемпионов.

Я не собираюсь говорить, что мы обязаны выходить в Лигу чемпионов, но должны стараться делать это изо всех сил.

В сезоне-2019/20 «Локомотив» занял четвертое место в своей группе Лиги чемпионов и не смог пройти дальше. После 22 туров железнодорожникик с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, дающее право выступить на турнире.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=TcbohOglXnk

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