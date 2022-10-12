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12 октября, 02:54

Жоау Мариу: «У «Бенфики» есть все, чтобы выйти из группы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Португалец сравнял счет в начале второго тайма.

«Тренер возложил на меня эту ответственность в сезоне [исполнение пенальти]. Я знал, что это был важный момент, как это было в Турине против «Ювентуса». У нас есть все, чтобы выйти из группы, и если мы сделаем это первыми, то это еще лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.

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