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Жоау Мариу — о Жоау Феликсе: «То, что он делает на футбольном поле — это очень круто»

16:25
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Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил своего соотечественника из «Атлетико» — нападающего Жоау Феликса. Командам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов

— Большой талант, — цитирует Жоау Мариу официальный сайт «Локо». — В его возрасте делать то, что он делает на футбольном поле — это очень круто и необычно. У него есть все данные, чтобы в будущем выйти на самый высокий уровень. Жоао еще совсем молодой игрок, и главное для него — работать, стараться, выдерживать конкуренцию и нагрузки.

— Он сможет приблизиться к уровню Криштиану Роналду?

— Думаю, может, не отрицаю этого. Хотя, если честно, мне кажется, что в ближайшие 50 лет к уровню Роналду не приблизится никто. Жоау Феликса можно сравнивать с Мбаппе — они будут соревноваться ближайшие лет десять, как Роналду и Месси.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21002

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