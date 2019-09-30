Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил своего соотечественника из «Атлетико» — нападающего Жоау Феликса. Командам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов

— Большой талант, — цитирует Жоау Мариу официальный сайт «Локо». — В его возрасте делать то, что он делает на футбольном поле — это очень круто и необычно. У него есть все данные, чтобы в будущем выйти на самый высокий уровень. Жоао еще совсем молодой игрок, и главное для него — работать, стараться, выдерживать конкуренцию и нагрузки.

— Он сможет приблизиться к уровню Криштиану Роналду?

— Думаю, может, не отрицаю этого. Хотя, если честно, мне кажется, что в ближайшие 50 лет к уровню Роналду не приблизится никто. Жоау Феликса можно сравнивать с Мбаппе — они будут соревноваться ближайшие лет десять, как Роналду и Месси.

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