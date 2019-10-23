Жоау Мариу назвал любимого игрока в составе «Локомотива». А кого выбрали бы вы?

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу отметил любимого игрока в составе московского клуба. Португалец выделил полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что в последнем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) именно россиянин забил единственный мяч «Локомотива».

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