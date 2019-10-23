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Жоау Мариу назвал любимого игрока в составе «Локомотива». А кого выбрали бы вы?

17:10
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу отметил любимого игрока в составе московского клуба. Португалец выделил полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что в последнем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) именно россиянин забил единственный мяч «Локомотива».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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