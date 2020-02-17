Жоау Феликс пропустит матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Daily Mirror. 20-летний форвард из-за мышечной травмы пропустил последние три недели. Он готовился вернуться на поле, но подхватил вирусную инфекцию.

Ожидается, что с первых минут сыграет нападающий Диегу Коста, который не выходил на поле с ноября.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.