Живоглядов рассказал, каких соперников хочет для "Локомотива" в Лиге чемпионов

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов заявил, что в Лиге чемпионов всегда хочется сыграть с самыми сильными соперниками.

- Сейчас в числе сильнейших "Бавария", "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", интересно сыграть с ними, а там уже без разницы, кто выпадет, тот выпадет, - сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.

"Локомотив", занявший второе место в РПЛ-2018/19 начнет выступления в Лиге чемпионов сразу с группового турнира.