Живоглядов рассказал, каких соперников хочет для "Локомотива" в Лиге чемпионов

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов заявил, что в Лиге чемпионов всегда хочется сыграть с самыми сильными соперниками.
- Сейчас в числе сильнейших "Бавария", "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", интересно сыграть с ними, а там уже без разницы, кто выпадет, тот выпадет, - сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.
"Локомотив", занявший второе место в РПЛ-2018/19 начнет выступления в Лиге чемпионов сразу с группового турнира.
Почему Живоглядов три года жил в отеле в Уфе и какие команды должны оказаться с нами в одной группе в Лиге чемпионов? 🤔— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 7, 2019
Ответы новичка «Локомотива» – в девятом выпуске #LokoLeaks 👀
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