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Жиру вспомнил, когда последний раз забивал 4 гола в одном матче

03:28
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Форвард «Челси» Оливье Жиру после победы над «Севильей» в 5-м туре Лиги чемпионов (4:0) вспомнил, когда оформлял покер. Француз забил 4 гола в ворота испанской команды.

— Да. Это было, когда я играл во втором дивизионе Франции за «Тур», — сказал Жиру, когда его спросили, помнит ли он, когда забивал четыре гола. — Вместе с Лораном Косьельни. Мы играли тогда против «Арля». Да, все помню.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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