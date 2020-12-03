Жиру вспомнил, когда последний раз забивал 4 гола в одном матче

Форвард «Челси» Оливье Жиру после победы над «Севильей» в 5-м туре Лиги чемпионов (4:0) вспомнил, когда оформлял покер. Француз забил 4 гола в ворота испанской команды.

— Да. Это было, когда я играл во втором дивизионе Франции за «Тур», — сказал Жиру, когда его спросили, помнит ли он, когда забивал четыре гола. — Вместе с Лораном Косьельни. Мы играли тогда против «Арля». Да, все помню.