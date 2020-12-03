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Жиру рассказал, что делает его самым счастливым человеком

07:35

Нападающий «Челси» Оливье Жиру после победы над «Севильей» в Лиге чемпионов (4:0) поделился эмоциями. Француз в этой встрече оформил покер.

— Знаете, когда я на поле, я самый счастливый человек, — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру. — Я просто стараюсь выполнять свою работу. Стараюсь быть терпеливым и сохранять веру. Пытаюсь привнести что-то еще в команду, и иногда чувствуешь, что все может случиться, и этот вечер был одним из таковых.

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