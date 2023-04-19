Жиру: «Я расстроился из-за незабитого пенальти. Давно не мазал с «точки»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я расстроился из-за незабитого пенальти. Давно не мазал с «точки». Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Мерет потом сделал еще один хороший сейв ногой, но я чувствовал, что у меня еще появится шанс. Рафа Леау все сделал. Я оказался в нужном месте. Фантастика!» — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».