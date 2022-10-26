Жиру доволен игрой «Милана» в победном матче против загребского «Динамо»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отреагировал на победу команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» Загреб (4:0).

«Это большая победа. Мы отлично подготовились к этой встрече. Хотелось хорошо начать ее. Мы могли забить больше голов, но в целом, очень довольны и полученным результатом», — заявил Жиру в интервью pianetamilan.it.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 7 очков. «Динамо» располагается на последнем месте — 4 очка.