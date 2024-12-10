Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Жироной»

«Ливерпуль» на выезде победил «Жирону» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий английской команды Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

«Ливерпуль», потерпевший только одно поражение в этом сезоне, набрал 18 очков и укрепил лидерство в Лиге чемпионов. «Жирона» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. Испанская команда с 3 очками располагается на 30-й позиции в таблице ЛЧ.

Следующий матч в турнире мерсисайдцы проведут 21 января против «Лилля». Бело-красные 22 января сыграют с «Миланом».