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Сегодня, 22:35

Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Жироной»

Алина Савинова
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«Ливерпуль» на выезде победил «Жирону» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий английской команды Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

«Ливерпуль», потерпевший только одно поражение в этом сезоне, набрал 18 очков и укрепил лидерство в Лиге чемпионов. «Жирона» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. Испанская команда с 3 очками располагается на 30-й позиции в таблице ЛЧ.

Следующий матч в турнире мерсисайдцы проведут 21 января против «Лилля». Бело-красные 22 января сыграют с «Миланом».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:1
Ливерпуль

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
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